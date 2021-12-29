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Hatay'da çatal kuyruklu martı görüntülendi

Hatay'da çatal kuyruklu martı görüntülendi
AA / Salim Taş - Haberler | Kültür Sanat

Okyanus martısı olarak da bilinen çatal kuyruklu martı, Hatay'ın Samandağ sahilinde fotoğraflandı.

HATAY (AA) - Okyanus martısı olarak da bilinen çatal kuyruklu martı, Hatay'ın Samandağ sahilinde fotoğraflandı.

Martıyı fotoğraflayan kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan, AA muhabirine, çatal kuyruklu martının normalde Sibirya, Kanada, Atlas Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi'nde gözlemlenebildiğini söyledi.

Çatal kuyruklu martının, Akdeniz'de çok nadir kayıtlara girdiğini aktaran Bozdoğan, "Türkiye'de daha önce kaydı yok. İlk defa kayıt altına geçiyor. Bu durum Mileyha Sulak Alanı'nın yani Samandağ sahilinin ne kadar önemli bir alan olduğunu, kesinlikle korunması gerektiğini gösteriyor. Daha önce burada başka türler de ilk defa gözlemlenmişti." ifadelerini kullandı.

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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