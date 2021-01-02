Hatay'da botla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kaybolan gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çevlik Sahili'nden 3 gün önce balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Sahil güvenlik ekipleri, Gündoğan'ı bulabilmek için denizde arama yapıyor.

Ali Nail Gündoğan, 30 Aralık'ta akşam saatlerinde balık tutmak için denize açılmış, kendisinden haber alınamaması üzerine durum jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli