Hatay'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı - Haberler
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Hatay'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'da

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Hatay'ın Altınözü ilçesinde trafik uygulaması yapıldı.

HATAY (AA) - İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Hatay'ın Altınözü ilçesinde trafik uygulaması yapıldı.

Altınözü Kaymakamı Cem Gümrükçü, Atatürk Caddesi üzerindeki uygulamada, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Trafik ekiplerinin durdurduğu araçlarda bulunanlara proje hakkında bilgi veren Gümrükçü, emniyet kemerinin can kaybı ve ağır yaralanma riskini azalttığını anlattı.

Hatay'da Bi Hareketine Bakar Hayat uygulaması yapıldı

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri

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