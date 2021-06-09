Hatay'da belediye başkanları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti
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Hatay'da belediye başkanları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti

Hatay'da belediye başkanları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'da belediye başkanları, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hatay'da belediye başkanları, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz, İskenderun Belediyesi Başkanı Fatih Tosyalı, Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Payas Belediyesi Başkanı Bekir Altan ve Yayladağı Belediyesi Başkanı Mehmet Yalçın, bugün toprağa verilen şehit Adil Yılmaz'ın Akasya Mahallesinde bulunan baba evini ziyaret etti, aileye başsağlığı diledi.

Ziyarette, şehit Yılmaz için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Hatay'da belediye başkanları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti
Hatay'da belediye başkanları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti
Hatay'da belediye başkanları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti
Hatay'da belediye başkanları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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