Son dakika: HATAY'DA BAHÇE YANGINI
Edinilen son dakika haberine göre HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir bahçede çıkan yangın kontrol altına alındı.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir bahçede çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Mağaracık Mahallesi'ndeki bahçede öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa süre sonra ekipler tarafından kontrol altına alındı. Bahçede soğutma çalışmaları başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı