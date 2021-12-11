Hatay'da Asi Nehri ve çevresinde temizlik yapıldı - Haberler
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Hatay'da Asi Nehri ve çevresinde temizlik yapıldı

Hatay'da Asi Nehri ve çevresinde temizlik yapıldı
AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Asi Nehri atıklardan ve yabani otlardan arındırıldı.

HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Asi Nehri atıklardan ve yabani otlardan arındırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı temizlik işçileri, bellerine bağlanan halatla nehre inerek temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Duvar kısımları ile köprü ayakları arasında bulunan yabani otlar ile atıkları temizleyen ekipler, nehrin çevresinde görüntü kirliliğine neden olan çöpleri de topladı.

Temizlik çalışmaları belirli aralıklarla sürdürülecek.

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri

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