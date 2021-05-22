Hatay'da Amik Ovası'nda hortum çıktı
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Hatay'da Amik Ovası'nda hortum çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Haberler | Güncel

Hatay'da Amik Ovası'nda hortum çıktı Hatay'da Amik Ovası'nın ortasında çıkan dev hortum, buğday tarlalarında etkili oldu.

Hatay'da Amik Ovası'nda hortum çıktı

HATAY - Hatay'da Amik Ovası'nın ortasında çıkan dev hortum, buğday tarlalarında etkili oldu.

Hatay'da tarımın en önemli arazilerine sahip Amik Ovası'nda hortum çıktı. Dün geceden bu yana bölgede etkili olan ancak yaşamı olumsuz etkileyecek şiddette olmayan rüzgarın hava sıcaklığını arttığı Amik Ovası'nın ortasında oluşturduğu hortum şaşkınlığa yol açtı. Buğday tarlaları üzerinde yüzlerce metre ilerleyen hortum ova yakınındaki köylere ulaşmadan etkisini yitirdi.

Hatay'da Amik Ovası'nda hortum çıktı
Hatay'da Amik Ovası'nda hortum çıktı
Hatay'da Amik Ovası'nda hortum çıktı
Hatay'da Amik Ovası'nda hortum çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher

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