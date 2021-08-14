Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kisecik Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak