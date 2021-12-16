Hatay'da 70 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
AA / Burhan Ateş - Haberler | Güncel
Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan araçta 70 gram eroin ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli tutuklandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde durdurulan araçta 70 gram eroin ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli tutuklandı.
Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Gaziantep'ten Hatay'a bir araçla uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, plakasını belirledikleri aracı Hassa ilçesinde durdurdu.
Araçta narkotik dedektör köpekle yapılan aramada 70 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki zanlılar B.A, M.N.K. ve A.K. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Burhan Ateş - Son Dakika Haberleri
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