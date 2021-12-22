Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 7 bin litre sahte içki ele geçirildi.

HATAY (İHA) - - Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 7 bin litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi sahte içki denetimlerine ağırlık veren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Defne ve Samandağ'daki 2 adrese operasyon düzenledi. Evlerin bodrumlarında arama yapan ekipler, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan jelikanlar içerisinde 1500 litre satışa hazır halde ve 5 bin 500 litre fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 7 bin litre sahte rakı ile sahte rakı üretiminde kullanılmak üzere, alkol üretiminde kullanılan damıtma kazanı ve damıtma sistemi ele geçirdi.

Şüpheliler A.Ş, O.H.ve İ.B. gözaltına alındı.

Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi

Hatay'da 7 bin litre sahte içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Son Dakika Haberleri

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