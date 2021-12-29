HATAY'DA 6 BİN 280 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI - Haberler
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HATAY'DA 6 BİN 280 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da yılbaşı öncesi jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 6 bin 280 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

SAMANDAĞI, HATAY (DHA) - HATAY'da yılbaşı öncesi jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 6 bin 280 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Samandağı ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında, farklı boyutlarda plastik bidonlar içerisinde bin litre satışa hazır ve 5 bin 280 litre de fermenteye bırakılmış toplam 6 bin 280 litre sahte içki ile 1 damıtma ünitesi ve 1 kaynatma kazanı ele geçirildi. Olayla ilgili H.İ ve G.İ gözaltına alındı.

HATAY'DA 6 BİN 280 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI

HATAY'DA 6 BİN 280 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI

HATAY'DA 6 BİN 280 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI

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