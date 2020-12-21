Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
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Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı

21.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:52
Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, yasa dışı yollarla sınırı geçen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 Suriyeli göçmen, 5 kişilik bir otomobilin içerisinde yakalandı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, yasa dışı yollarla sınırı geçen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12  Suriyeli göçmen, 5 kişilik bir otomobilin içerisinde yakalandı. Jandarma ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kırıkhan- Kumlu kara yolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri, 42 ADK 862 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobilin sürücüsü, jandarmanın 'dur' ihtarına uymadı. Kovalamaca sonucu şüpheli araç, Karadurmuşlu Kavşağı'nda durduruldu. Kimliği tespit edilemeyen araç sürücüsü, yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. 5 kişilik araçta yapılan aramada yasadışı yollarla yurda giriş yapan 12 Suriyeli uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Bazı kaçak göçmenler aracın bagajından çıktı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, kaçan araç sürücüsünü yakalamak için de güvenlik güçleri çalışma başlattı.


Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
Hatay'da 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:52:00. #1.14#
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