Hatay'da 43 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da 43 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Hatay'da 43 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 43 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 43 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü bir evde göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler tarafından Reyhanlı ilçesinde bir evde yapılan operasyon da 43 göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 60 bin liraya da el konuldu.

Organizatörlerden A. E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken A. S. ve M. D. Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - HATAY

Hatay'da 43 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
Hatay'da 43 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
Hatay'da 43 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Kemal Sunal Celil Nalçakan Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Cristiano Fatih Terim Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hatay'da 43 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 12:49:39. #1.16#

title