Hatay'da 3 gündür haber alınamayan kişi aranıyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 31 yaşındaki Engin Seyyar için arama çalışması başlatıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 31 yaşındaki Engin Seyyar için arama çalışması başlatıldı.

İlçede yaşayan yakınları, Seyyar'ın 3 gün önce sabah saatlerinde hurda toplamak için evden ayrıldığını ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını yetkililere bildirdi.

Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin katılımıyla Seyyar'ın son görüldüğü bölgelerde arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarını izleyen Seyyar'ın annesi Yasemin Seyyar, AA muhabirine, "Oğlum sabah saat 09.00 gibi evden çıktı. 3 gündür kayıp, bulunmasını istiyorum." dedi.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş