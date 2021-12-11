Hatay'da 240 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı

HATAY (İHA) - Hatay'da bir eve yapılan operasyonda 240 litre satışa hazır sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Defne ilçesi Gümüşgöze Mahallesi'nde Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) kaçak alkol üretimi ve satışı yapan bir şahsı tespit edip operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli İ.A'nın evinde 240 litre satışa hazır sahte alkol, bin 800 litre fermenteye bırakılmış rakı, 8 adet 200 litrelik jelikan bidon, 2 adet damıtma kazanı, 1 adet damıtma sistemi,10 adet 20 litrelik boş bidon ele geçirildi. Sahte alkol üreten ve satışını yaptığı iddia edilen şüpheli İ.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY

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