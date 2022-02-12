Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı - Haberler
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Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, İzzet Nazlı - Güncel
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HATAY'ın Samandağ ilçesinde, polis ekiplerinin 5 evde yaptığı aramalarda, 12 ton 166 kilo sahte içki ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, polis ekiplerinin 5 evde yaptığı aramalarda, 12 ton 166 kilo sahte içki ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışının ve imalatının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Samandağ ilçesi Mızraklı ve Cemal Gürsel mahallelerinde 5 ayrı eve operasyon düzenleyen ekipler, 12 ton 166 kilogram sahte içki ele geçirdi. Y.C., C.G., İ.G., Y.U. ve D.E. de gözaltına alındı.


Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı

Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı

Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı

Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı

Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı

Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Samandağ, Polis, Güncel, Haberler

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