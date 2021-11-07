116 hafize için taç giyme töreni düzenlendi

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 116 hafize için taç giydirme töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemine değindi.

Kur'an-ı Kerim'in temiz ahlakı öğrettiğini belirten Martı, şöyle devam etti:

"Peygamber efendimizin buyurduğu gibi aklında, zihninde, fikrinde Kur'an'dan bir ayet olmayan Kur'an-ı öğrenmemiş insan, harabeye dönmüş bir ev gibidir. Kur'an-ı güzelce okuyup ezberleyip yaşayanlar en yüce melekle birliktedir. Kendini emek verip zorla da okusa bir insan, gayret gösterse iki kat sevap kazanır. O yüzden Kur'an-ı elimizden ve dilimizden düşürmeyelim, Kur'an-ın bize öğrettiği gibi temiz ahlaklı, iyi yürekli mümin kullar olarak yaşayalım."

Martı, konuşmasının sonunda Suriyeli yetimlere destek olan ve programa katkıda bulunan Darül Eytam Vakfına teşekkür etti.

TBMM Dijital Mecralar Başkanı Hüseyin Yayman ise hafizeleri yetiştiren öğretmenlere teşekkür ederek, "Marifet iltifata tabidir, bu hayırlı kuran hizmetini yapan kardeşlerimiz bizim için çok değerlidir. İnsanların en hayırlısı Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir. Dün Antakya'da da törene katıldık, orada da değerli kardeşlerimiz için düzenlenen törene katıldık. Hafız ve hafize olmak çok önemlidir, bundan da önemli olan hafız kalmak hafize kalmak Kur'an-ı bir hayat düsturu haline getirmek çok daha önemlidir." şeklinde konuştu.

Etkinlikte hafizelere öğreticiler tarafından taçları takılarak ilçe müftülüğü tarafından hazırlanan altın hediye edildi.

Programa Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve çok sayıda davetli katıldı.