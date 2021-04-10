Hatay'da, 11 iş yerine sahte içki ve kaçak sigara baskını
Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK - Haberler | Güncel
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, 11 iş yerine düzenlenen operasyonda sahte içki ve kaçak sigaralar ile kurusıkı tabanca ele geçirildi, 6 kişiye para cezası kesildi.
HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, 11 iş yerine düzenlenen operasyonda sahte içki ve kaçak sigaralar ile kurusıkı tabanca ele geçirildi, 6 kişiye para cezası kesildi.
Kırıkhan Jandarma Komutanlığı ekipleri, adresi önceden belirlenen 11 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 160 litre sahte içki, 300 paket kaçak sigara, 1 kurusıkı tabanca, av tüfeği fişekleri ve cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi. Operasyonda, 6 kişiye toplam 20 bin lira ceza kesildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK