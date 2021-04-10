Hatay'da, 11 iş yerine sahte içki ve kaçak sigara baskını
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Hatay'da, 11 iş yerine sahte içki ve kaçak sigara baskını

Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK - Haberler | Güncel
Hatay'da, 11 iş yerine sahte içki ve kaçak sigara baskını

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, 11 iş yerine düzenlenen operasyonda sahte içki ve kaçak sigaralar ile kurusıkı tabanca ele geçirildi, 6 kişiye para cezası kesildi.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, 11 iş yerine düzenlenen operasyonda sahte içki ve kaçak sigaralar ile kurusıkı tabanca ele geçirildi, 6 kişiye para cezası kesildi. 

Kırıkhan Jandarma Komutanlığı ekipleri, adresi önceden belirlenen 11 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 160 litre sahte içki, 300 paket kaçak sigara, 1 kurusıkı tabanca, av tüfeği fişekleri ve cinsel uyarıcı haplar ele geçirildi. Operasyonda, 6 kişiye toplam 20 bin lira ceza kesildi. 


Hatay'da, 11 iş yerine sahte içki ve kaçak sigara baskını
Hatay'da, 11 iş yerine sahte içki ve kaçak sigara baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK

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