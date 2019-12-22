Hatay'da 10. Oltayla Kıyıdan Balık Tutma Yarışması yapıldı

22.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:02

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 6. İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali etkinlikleri kapsamında 10. Oltayla Kıyıdan Balık Tutma Yarışması gerçekleştirildi.

Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER) ile Dörtyol Belediyesi iş birliğinde Numune Evler Mahallesi Öğmeiş Sahilinde gerçekleşen yarışmada, 100 balıkçı en iyi balığı tutmak için mücadele etti.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, sosyal belediyeciliği önemsediklerini söyledi.

OSABDER Başkanı Serdar Zihni de sahil ilçesi olan Dörtyol'da vatandaşlara balığı sevdirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Dereceye giren yarışmacılara festival törenlerinde ödülleri verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA