HATAY ÇİFTLİĞE UYUŞTURUCU BASKINI

08.08.2019 16:39

HATAY'da bir çiftliğe düzenlenen operasyonda 313 bin 740 uyuşturucu captagon hap ile 37 bin 500 sahte dolar, bir miktar esrar, bir tabanca ile buna ait şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbari ve teknik çalışmaların sonucunda merkez Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesinde bulunan bir çiftliğe operasyon düzenledi. Çiftlikte yapılan aramalarda narkotik dedektör köpekler çiftlik duvarlarına yakın bir bölgede tepki verdi. Köpeklerin tepki verdiği bölgede yapılan kazıda toprağa gömülü bir bidon içerisinden çıkarılan çuvalda 313 bin 740 uyuşturucu captagon hap, 100'lük banknotlar halinde 37 bin 500 sahte ABD doları, 50 gram takoz esrar, bir adet tabanca ile buna ait 2 şarjör ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA