14.10.2019 16:47

Hatay Büyükşehir ve HATSU'dan Mehmetçik için kan bağışı

Barış Pınarı Harekatı'nda askerlerin tedavisinde de kullanılabilmesi için "Kan Ver Kahraman Ol, Bu Güce Sen de Destek Ol" sloganı altında kampanya başlatıldı

HATAY - Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HATSU, Türk Kızılay işbirliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

Türkiye'de sınır güvenliğini sağlamak, bölgesel huzuru oluşturmak ve sürdürmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na birçok yerden destek verilirken bir destek de Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HATSU'dan geldi.

Türkiye'nin sınırında oluşturulmaya çalışılan terörü yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda askerlerin tedavisinde de kullanılabilmesi için HATMEK'te "Kan Ver Kahraman Ol, Bu Güce Sen de Destek Ol" sloganı altında kampanya başlatıldı.

Gerçekleştirilen kampanyada Lütfü Savaş başta olmak üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazearslan, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, Hatay Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, yöneticiler ve gönüllü personeller kan verdi.

Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını vurgulayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, "Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunmaktayız. Şu anda ordumuz sınır ötesinde bir operasyon yapmakta. İnsanlarımızın ne zaman kana ihtiyacı olacağını bilemeyiz. Bu nedenle bu iş için profesyonelce görev yapan, yıllardır ülkemizin ve sınır ötesinde birçok ülkenin ihtiyacı olduğu zaman kan stoklarıyla onlara destek veren Kızılayımıza biz de destek vermek istedik" dedi.

Başkan Savaş, yapılan anlamlı kampanyadan ötürü Türk Kızılay'ına ve kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik için Türk Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına HATSU olarak destek verdiklerini ifade HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, "HATSU Genel Müdürlüğü olarak desteklerimiz tamdır. Tüm personelimiz ile ordumuzun yanındayız. Allah, ordumuzu muzaffer eylesin, ve zafer onların olsun" dedi.

Kaynak: İHA