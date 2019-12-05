Hatay Belen Tava
Haberler » TV » Hatay Belen Tava - Haberler

Hatay Belen Tava

Gaziantep'ten Hatay'a uzanan bu lezzet yolculuğunun şimdiki durağı Belen. Belen'e özgü yemekleri sizler için görüntüleyen Mert Savaş, yöreye özgü Belen Tavanın yapılışını da görüntülemeden geçmedi.

05.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:47

'ten 'a uzanan bu lezzet yolculuğunun şimdiki durağı Belen. Belen'e özgü yemekleri sizler için görüntüleyen , yöreye özgü Belen Tavanın yapılışını da görüntülemeden geçmedi. İşte ağızları sulandıran o lezzetin yapımı…



Haber Videosu

: Hatay Belen Tava
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler