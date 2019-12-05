: Hatay Belen Tava

05.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:47

Gaziantep'ten Hatay'a uzanan bu lezzet yolculuğunun şimdiki durağı Belen. Belen'e özgü yemekleri sizler için görüntüleyen Mert Savaş, yöreye özgü Belen Tavanın yapılışını da görüntülemeden geçmedi. İşte ağızları sulandıran o lezzetin yapımı…

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