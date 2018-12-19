AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İbrahim Güler, Hatay'ın büyükşehir tarafından yapılması gereken hizmetlerden ve belediyecilikten yoksun bırakıldığını söyledi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında, Hatay Dernekler Federasyonunu ziyaret eden Güler, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesinin Hatay'a gereken hizmetleri yapamadığını ileri süren Güler, devletin imkanlarını milletle buluşturmak için geldiklerini aktardı.

Güler, Hatay'ın önceliklerinin belirleneceğini ve bu şekilde bir hizmet planlaması yapacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Biz ilk önce, elzem hizmetlerimizden başlayacağız. Bu öncelikleri halkımıza soracağız. Abartılı projelerle değil, akil projelerle halkımızın karşısına çıkacağız. Her ilçeye her mahalleye eşit hizmet verip, Hatay'ı hak ettiği noktaya taşıyacağız. Görüldüğü gibi Hatay, belediyecilik hizmetlerinden yoksun. İlçe belediyelere gelen ödeneklerin toplamının bütçesi, Hatay Büyükşehir Belediyesinin Fen İşleri Dairesi bütçesi kadar değil. Sonuç olarak baktığımızda, büyükşehir belediyesinin yapması gereken hizmetler ortada yok. Danışılmadan yapılan projeler elde patladı. Bu da bize Hatay'ın belediyecilik hizmetlerinden yoksun bırakıldığını gösteriyor."

Antakya ilçesinde bulunan İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı'nı da ziyaret eden Güler'e, partililer de eşlik etti.

Kaynak: AA