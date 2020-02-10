Hatay barış için koşuyor
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Hatay barış için koşuyor

Binlerce yıllık geçmişiyle onlarca medeniyeti topraklarında barındıran Hatay, 22 Mart Pazar günü Hatay Barış Koşusu'na katılacak yüzlerce misafirini ağırlamaya hazırlanıyor.

10.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:29
Hatay barış için koşuyor

Vakfı ve Büyükşehir Belediyesi gerçekleşecek etkinlikte koşucular barış için yarışacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hatay Barış Koşusu, 2020 günü gerçekleşecek. Ali İsmail Korkmaz'ın doğum günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte koşucular, Hatay'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin içinde koşmanın keyfini yaşarken, 'nın zengin mutfağını da deneyimleme şansı yakalayacak.

Atatürk Parkı'nda başlayıp, Antakya'nın tarihi sokaklarından geçecek parkur; katılımcıları Asi Nehri'nden Anadolu'nun en eski camisi Habib-Neccar'a uzanan büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak. 10 km'lik parkurun yanı sıra 4 km'lik Halk Koşusu'nun da olacağı Hatay Barış Koşusu, Ali İsmail'in düşlerinin peşinde barış için koşacak katılımcılarını bekliyor.

Kaynak: Bültenler
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