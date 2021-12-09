Hatay Arkeoloji Müzesinde "Toroslardan Amanoslar'a Gönül Dili Oyalarımız" sergi açıldı

ADANA (AA) - Dünyanın en büyük mozaik koleksiyonunun sergilendiği müzeler arasında yer alan Hatay Arkeoloji Müzesinde "Toroslardan Amanoslar'a Gönül Dili Oyalarımız" adlı serginin açılışı yapıldı.

Adana Olgunlaşma Enstitüsünde iğne, mekik, firkete ve tığ gibi araçlarla ipek, pamuk, sentetik iplik ve pul boncuk gibi malzemelerle hazırlanan 160'a yakın oya, Müzenin giriş kısmında oluşturulan alanda beğeniye sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, yaptığı açıklamada, serginin Adana Olgunlaştırma Enstitüsü ile ortaklaşa düzenlendiğini ve müzenin tanıtımına da katkı sağlandığını anlattı.

Sergi sayesinde iğne ve boncuk oyaların geçmişini bugüne taşıdıklarını ifade eden Işıkgör, "Adana Olgunlaşma Enstitüsü buraya 160'a yakın eser getirdi. Hem müzemizin tanıtımı hem de el sanatlarımızın desteklenmesi amacıyla bu sergiyi gerçekleştirdik. Müzemizde her ay bir sergi planlıyoruz, bu çalışmamız müzemizin ve el sanatlarımızın tanıtımına büyük katkı sunacaktır. Gelen misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz bu güzel sergimizden istifa edecek." dedi.

Geleneksel Türk el sanatları içerisinde önemli bir yeri olan oyanın kültürel hafızalardaki tazeliğini korumanın amaçlandığı sergi 16 Aralığa kadar 10.00-16.00 saatleri arasında gezilebilecek.