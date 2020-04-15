Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem (2) AKDENİZ'de, merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

AKDENİZ'de, merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 33 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.40'ta meydana geldi. Hatay'ın Yayladağı ve İskendurun ilçelerinde de hissedilen deprem, yerin 24.99 kilometre derinliğinde oldu. Aynı bölgede gece 01.30 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

AYNI BÖLGEDE BU KEZ 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de Hatay'ın Samandağı ilçesi açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 11.18'de bölgede ikinci bir deprem oldu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4.4, merkez üssünü ise Yayladağı ilçesinin 29.81 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, yerin 36.88 kilometre derinliğinde oldu.

Kaynak: DHA