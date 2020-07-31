Hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi...5 aracın karıştığı zincirleme kaza saniye saniye kamerada Hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi.

Hatalı dönüş kazayı beraberinde getirdi...5 aracın karıştığı zincirleme kaza saniye saniye kamerada

DÜZCE - D-655 Düzce-Akçakoca karayolunda yolun en sağından kavşağa girmeye çalışan sürücünün neden olduğu trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Meydana gelen kaza anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

D-655 Düzce-Akçakoca Karayolu Beyciler Kavşağı'nda kural tanımaz sürücünün yaptığı büyük hata kazaya neden oldu. Edinilen bilgiye göre, karayoluna yan yoldan giren sürücü, ışıklı kavşaktan dönmesi gerekirken, yola çıktı. Daha sonrasında ise en sağ şeritten en sol şeride geçerek kavşağa girmek isteyen araca çarpmamak için, yol ortasında fren yaparak durdu. Bu esnada ise arkadan gelen otomobiller yolun ortasında duran otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 5 otomobil hasar gördü.

Kaynak: İHA