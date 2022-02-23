"Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz" - Haberler
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"Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz"

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nörolog doktoruna yönelik şiddet suçundan şüpheli şahıs tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İHA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nörolog doktoruna yönelik şiddet suçundan şüpheli şahıs tutuklandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli nörolog arkadaşımıza yönelik şiddet suçundan şüpheli şahıs, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır. Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Karar ve sağlıkta şiddet konusuna gösterilen hızlı hassasiyet sebebiyle yargıya teşekkür ediyoruz

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Güncel, Haberler

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