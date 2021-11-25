Hastasını 'Aşılı biriyle cinsel ilişkiye girmen gerek' diye kandıran jinekologu, otel odasında gizli kamera ile ifşa ettiler

İtalya'nın Bari kentinde yaşayan 68 yaşındaki jinekolog Giovanni Miniello'nun hastalarından biri, yerel medyaya demeç verdi. Bu açıklama sonrasında ortaya çıkanlar hem ülkede hem de uluslararası kamuoyunda infial yarattı.

"AŞILI BİRİYLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEN GEREK"

Bir televizyon programına çıkan Miniello isimli kadın, doktorun kendisinde kansere sebebiyet veren insan papiloma virüsü tespit edildiğini söylediğini açıkladı. Her ne kadar test sonuçlarında bu virüs bulunmasa da doktorun ikna olmadığı ve kendisine, "Senin aşılı birisiyle cinsel ilişkiye girmen gerek. Ben aşı oldum, istersen ben seni iyileştirebilirim" dediğini söyledi.

GİZLİ KAMERAYLA İFŞA ETTİLER

İsmini açıklamayan kadının ifşasından sonra televizyon ekibi gizli kamerayla birlikte bir kadını hasta gibi doktorun ofisine gönderdi. Gizli kamerada kadını ikna eden doktor, kadınla otelde buluşma konusunda anlaştı.

Otel odasında gizli kamerayla çekildiğini bilmeyen doktor, kadınlar cinsel ilişkiye girecekken otel odasına baskın düzenlendi.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet