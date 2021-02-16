Hastaneye giren inek, hastaları köşeye sıkıştırıp boynuzladı
Kolombiya'da bir hastaneye dalan inek, acil serviste bekleyen hastalara saldırdı. Köşeye sıkıştırdığı kurbanlarına boynuzlarıyla saldıran ineğin, ilginç görüntüleri hastane kameralarına yansıdı.
Kolombiya'nın Antioquia bölgesinde yer alan San Rafael Hastanesi'nde akşam saatlerinde acil serviste bulunan hastalar, kapıdan saldırgan bir ineğin içeri girmesiyle ne yapacaklarını şaşırdılar. Saldırgan hayvandan kaçmaya çalışan insanlar, tüm çabalara rağmen boynuz darbelerinden kurtulamadı.
MOTOSİKLETLİLERE DE SALDIRMIŞ
İpini tutan iki kişiye saldıran ineğin, hastanenin acil servisinde saldırmadığı insan kalmadı. Adamların elinden kurtulmayı başaran inek, yerde yatan yaralı bir kadına vurarak kapıdan dışarı çıktı. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre ineğin, hastaneye girmeden önce iki motosikletliye saldırdığı ortaya çıktı.