Son dakika haber... Hastaneye gidemeden son nefesini verdi

KAYSERİ (İHA) - Hastaneye gidemeden son nefesini verdi

Kayseri'de babasının hastaneye götürdüğü engelli şahıs otomobilde hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde babasının hastaneye gördüğü şahıs, hastaneye yetişemeden otomobilde son nefesini verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan TOKİ Mahallesi'nde yaşayan ve KOAH hastası Mustafa İ. (50), evinde fenalaştı. Baba Mehmet İ., oğlunu araca alarak damadını almak üzere Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi üzerinde bulunan eve geldi. Burada Mustafa İ. fenalaşınca sağlık ekibine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Mustafa İ.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Mustafa İ.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Baba Mehmet İ. de oğlunun cenazesinin başında gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.