Hastaneye Gelen Araçtan Vahşet Çıktı

Çorum'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce darp edilen genç bir kadın hayatını kaybederken, bir kişi de silahla ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, otomobille Bahçelievler mahallesinde özel bir hastaneye Ö.K. adlı şahıs yaralı olduğunu belirterek çalışanlardan yardım istedi. Hastane personeli tarafından araçtan çıkarılan Ö.K hastanede tedavi altına alınırken, görevliler otomobilde bir kadın olduğunu fark etti. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybeden C.G. adlı kadının vücudunda darp izlerine rastlanırken boynunun kırık olduğu belirlendi. Silahla vurulduğu belirlenen Ö.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.



Polis ekipleri otomobilde inceleme yaparken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



(İHA)