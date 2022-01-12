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"Hastaneye Başvurularda Ciddi Artış Var"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Omicron varyantı kaynaklı vaka sayısındaki artışın hastanelere başvuruyu arttırdığını söyleyen Chicago Üniversitesi Radyaloji Bölümü'nden Doktor Nisa Cem Ören, aşılı kişilere virüs bulaşsa bile hastalığı hafif atlattıklarını vurguladı.

Omicron varyantı kaynaklı vaka sayısındaki artışın hastanelere başvuruyu arttırdığını söyleyen Chicago Üniversitesi Radyaloji Bölümü'nden Doktor Nisa Cem Ören, aşılı kişilere virüs bulaşsa bile hastalığı hafif atlattıklarını vurguladı

Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

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