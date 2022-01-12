"Hastaneye Başvurularda Ciddi Artış Var"
Omicron varyantı kaynaklı vaka sayısındaki artışın hastanelere başvuruyu arttırdığını söyleyen Chicago Üniversitesi Radyaloji Bölümü'nden Doktor Nisa Cem Ören, aşılı kişilere virüs bulaşsa bile hastalığı hafif atlattıklarını vurguladı.
Omicron varyantı kaynaklı vaka sayısındaki artışın hastanelere başvuruyu arttırdığını söyleyen Chicago Üniversitesi Radyaloji Bölümü'nden Doktor Nisa Cem Ören, aşılı kişilere virüs bulaşsa bile hastalığı hafif atlattıklarını vurguladı
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