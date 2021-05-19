Yarı çıplak halde hastaneden kaçan psikiyatri hastası ekipleri harekete geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yarı çıplak halde hastaneden kaçan psikiyatri hastası ekipleri harekete geçirdi

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

İzmit'te, tedavi gördüğü hastaneden yarı çıplak halde kaçan ve elinde sopayla dolaşan psikiyatri hastasının yakalanması için polis harekete geçti. Yaklaşık 2 saatlik aramanın sonucunda bulunan hasta, tekrardan hastaneye götürüldü.

Saat 22.00 sıralarında Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, Umuttepe kampüsü çevresinde yarı çıplak halde elinde sopayla gezen bir kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Hastaneye gelen polis, ihbar edilen kişinin tedavi gördüğü hastaneden kaçan psikiyatri hastası Adnan C. olduğunu belirledi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Hastane çevresinde bulunan ormanlık alanda arama yapan polis, itfaiyeden de yardım istedi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik araması sonucu hastane önünde görülen Adnan C., polis ekipleri tarafından ikna edilerek araca alındı. Adnan C. daha sonra tekrar hastaneye götürüldü.

Yarı çıplak halde hastaneden kaçan psikiyatri hastası ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

Babalarını kaçırdıklarını öne sürdükleri ailenin evine kazma, kürekle saldırdılar
Babalarını kaçırdıklarını öne sürdükleri ailenin evine kazma, kürekle saldırdılar
73 yaşındaki kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
73 yaşındaki kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Sedat Peker Abdullah Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yarı çıplak halde hastaneden kaçan psikiyatri hastası ekipleri harekete geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 01:22:24. #1.13#

title