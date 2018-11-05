Hastanede Korkutan Yangın

İZMİR'in Konak ilçesindeki Eşrefpaşa Hastanesi Acil Servisi'nde, elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, 26 hasta tedbir amacıyla hastane ana binasındaki polikliniğe taşındı.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Tepecik Semti'ndeki Eşrefpaşa Hastanesi Acil Servisi'nde, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın paniğe neden oldu. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Acil servisteki 26 hasta, tedbir amacıyla hastanenin ana binasındaki polikliniğe taşındı. Yangının erken farkedilmesi sonucu yaralanan ve dumandan etkilenen olmadı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangını haber alarak hastaneye gelen Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Ali Serdar Pedükcoşkun, "Saat 21.30 sıralarında hastaneden arayıp, yangını bildirdiler. Acil servisin alt katındaki bir noktadan dumanlar yükseldiğini söylediler. Dumanlar farkedilir, farkedilmez arkadaşlarımız hasta tahliyesine başlamışlar. O sırada itfaiye ekipleri de hastanemize ulaşarak, yangına müdahalede bulunmuş. Bende Genel Sekreterimiz Buğra Gökçe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz'ı aradım ve onlarda benim gibi hastaneye geldiler. Pek de buna yangın diyemeyiz; sadece odadaki klimadan çıkan bir duman. Hastalar ya da çalışanlarda en ufak bir sıkıntı yok. 26 hastalarımız tedbir amaçlı önce bahçeye ardından da dumandan etkilenmeyen poliklinik binamıza aldık. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-İzmir -

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