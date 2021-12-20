BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Hastanede içinde dehşet anları kamerada... Silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden böyle ateşledi

Büyükçekmece'de çocukların kavgasına aileler dahil oldu, ortalık karıştı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir mahallede çocukların kavgasına aileler karışınca ortalık karıştı, kavgayı ayırmaya çalışan baba oğul yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye gelen saldırganlar ise bir kadını hastane içinde bacağından vurarak yaralarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesinde yaşandı. İddiaya göre, ilçedeki bir mahallede çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler karıştı. Çocukların kavgasına aileler karışmasıyla ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavganın olduğu yerden geçen baba Ahmet G. ve Taha G. tarafları ayırmak isteyince darp sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya karışanları ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralı baba ve oğlunu Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Saldırgan hastanede kadını bacağından vurdu

Polisin araya girmesi sonucu ayrılan taraflardan, yaralı olanlar tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kavganın ardından hastaneye gelen saldırganlar, hastane girişinde arbede yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti. Arbede sırasında hastaneye giren bir kişi, elindeki tabanca ile Kader K.'yi bacağından vurarak kaçtı.

Hastanede yaşanan dehşet anları kamerada

Büyükçekmece'de mahallede yaşanan kavganın hastaneye taşınması sonucunda bir kadının bacağından vurulduğu o dehşet anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, tarafların arasında arbede yaşandığı ve polis ekiplerinin ayırmaya çalıştığı bu sırada da dışarıdan gelen bir kişinin elindeki tabanca ile kadını vurduğu görülüyor.