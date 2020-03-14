Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından
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Bayram Şahin, Güncel

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

KONYA'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin'in (37), polisteki sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtildi.

14.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:31
Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

KONYA'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin'in (37), polisteki sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtildi. Şahin'in hastanedeki ilk beyanında ise, "O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İlçedeki huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açan ve 20 gün önce, bir aylık koruma kararı aldıran eşi Münevver Şahin'in muhasebe bölümünde çalıştığı özel hastaneye geldi. Bayram Şahin, eşinin ikinci kattaki odasına girdi. Burada Şahin, yanındaki babasına ait ruhsatlı tabancayı çekip 2 çocuğunun annesinin başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Münevver Şahin, hemen acil servise alındı, ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Silah sesi üzerine koşarak hastaneye gelen trafik polisleri, kaçmaya çalışan Bayram Şahin'i yakalayarak gözaltına aldı.'EŞİM BANA EZİYET ETTİ'Şahin, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis ekipleri, 17 Şubat gecesi eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Münevver Şahin'in olaydan sonra ailesinin yanına gittiğini, Bayram Şahin'in de aynı gece eşinin peşinden gidip kayınbiraderleri ile kavga ettiğini tespit etti. Eşinin erkek kardeşlerinin şikayetçi olduğu Bayram Şahin hakkında 'silahlı tehdit' suçundan işlem yapıldığı belirlendi. Münevver Şahin ise polise verdiği ifadesinde, "Eşim beni darbetti. Ben de ailemin yanına geldim. Bana eziyet ediyordu" dediği öğrenildi. Bu olayın ardından Münevver Şahin'in koruma kararı aldırdığı belirlendi.'ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİNİ İMZALAMAMIŞ'İddiaya göre, Münevver Şahin, aralarında şiddet geçimsizlik olduğu gerekçesiyle eşinden ayrılmak istedi. Bunun üzerine çift arasında anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlandı. Geçen Perşembe günü Münevver Şahin, eşini arayarak dilekçeyi imzalamaya gelmesini istedi. Ancak Bayram Şahin'in boşanma konusundan vazgeçerek dilekçeyi imzalamaya gitmediği öğrenildi. 'SUSMA HAKKINI KULLANDI'

Bayram Şahin'in emniyette susma hakkını kullandığı belirtildi. Şahin'in yakalandıktan sonra ilk beyanında ise "O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Bayram Şahin'in bugün adliyeye sevk edileceği ifade edildi.


Kaynak: DHA

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Manşet

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