Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu
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Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu

26.01.2021 20:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:19

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Soner D., kaybolduktan 6 gün sonra jandarma tarafından aç ve susuz halde bir dağ başında bulundu. Soner D.'nin psikolojik sorunlar sebebiyle hastaneye yatırılacak olmasından korktuğu için evden kaçtığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Soner D.'den 20 Ocak tarihinde, evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Soner D.'ye ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

6 GÜN SONRA DAĞ BAŞINDA BULUNDU

Gelen ihbar sonrasında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Soner D.'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışması kapsamında 6 gündür haber alınamayan vatandaş, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda aç ve susuz halde bulundu.

HASTANEYE YATMAKTAN KORKTUĞU İÇİN KAÇTI

Soner D., kaybolduktan 6 gün sonra jandarma ekipleri tarafından Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi Erikli Tepe mevkiindeki dağlık alanda yorgun, susuz ve üşümüş bir halde bulundu. Jandarma ekiplerinin su ve yemek verdiği şahıs daha sonra Körfez Devlet Hastanesine götürüldü. Soner D.'nin psikolojik sorunlar sebebiyle hastaneye yatırılacak olmasından korktuğu ve evden kaçtığı öğrenildi.

Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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