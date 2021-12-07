Hastalığını atlattı! Setlere dönüş hazırlığında

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özdemir, "Yavaş yavaş kendime geldim, artık setlere dönebilirim. Bundan sonra daha dikkatli yaşayıp, daha sağlıklı besleneceğim" dedi.

"BU İŞLER NASİP KISMET"

Şef Yağız İzgül'den ayrılan Bestemsu Özdemir, "Tanışma aşamasındayken yollarımız ayrıldı. Bazen öyle olması gerekir. Bu işler nasip kısmet. İleride sevgilim olursa bunu kimseden saklamam" diyerek şaşırttı.

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu; ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile yaşadı. Güzel oyuncu; Güvercin, Ege'nin Hamsizi, Meryem ve İçerde gibi sevilen yapımlarda rol aldı.