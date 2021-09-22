Hastalığına alıştı, insanların kendisinden kaçmasına alışamadı

GAZİPAŞA (İHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Musa Sümbül'ün hayatı 26 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığı nedeniyle çekilmez hale geldi. Yaklaşık 3 yıl önce Musa Sümbül'ün dramını anlatan haberin ardından Sümbül'e yardım eli uzanmış ve yeni bir tedaviye başlayan Sümbül'de iyileşme görülmüştü. Evlenme hayalleri kuran Sümbül'ün hastalığı yeniden nüksedince acı dolu günlere geri döndü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Musa Sümbül'ün hayatı 26 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığı nedeniyle kabusa dönmüş durumda. 23 yıl önce bir sabah uyandığında derisinde kızarıklıklar olduğunu gören ve hastaneye giden Sümbül, kendisine verilen ilacı kullandı ancak derisindeki kızarıklıklar artmaya devam etti. Ellerinde, kollarında, ayaklarında, kulaklarında, yüzünde ve kafa derisinde oluşan kalın ve sert tabaka, Sümbül'ü çalışamaz hale getirdi. Gitmediği yer kalmayan Sümbül'ün durumunu görerek kendisine ulaşan bir eczacı, Sümbül'ü tedavi etmek üzere Ankara'ya çağırdı. Yaklaşık 2 aylık tedavi gören Sümbül'ün tedavisinde büyük başarı elde edildi.

İyileştiğini düşünen ve evlenme hayalleri kuran Sümbül'ün hayalleri yeniden suya düştü. Yıllardın mücadele ettiği amansız hastalığı geri geldi. Vücudunu yeniden saran hastalık Sümbül'ü eski kabus dolu günlerine geri döndürdü.

"Tedavi cevap vermedi"

Tedavinin kısa süreliğine iyileşme gösterdiğini ancak sonrasında hastalığın tekrardan artarak geri geldiğini söyleyen Sümbül, vücudunu saran sedef hastalığı nedeniyle insanların kendisine iş vermediğini, görenlerin kendisinden uzaklaştığını belirtti. Hayatını kabusa çeviren bu hastalık nedeniyle 3 kez intihara teşebbüs ettiğini dile getiren Sümbül, "Kardeşlerim bile beni dışlıyor. Kendi imkanlarımla tedavi olmaya çalıştım ama bu hastalığı iyileştiremedim. Beni gören arkadaşlardan dostlardan sadece tedavi olmam için yardım istiyorum. Başka bir talebim yok. Gencim, yaşamak istiyorum, yuva kurmak istiyorum. Bu hastalık nedeniyle ne yuva kurabilirim ne de insan içine çıkabilirim" dedi.

Hastalığı hafiflediğinde görenlerin kendisine sarılarak tebrik ettiğini belirten Sümbül, hastalığının 3-5 ay sonra geri geldiğinde çok üzüldüğünü söyledi. - ANTALYA