Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Hande Yener, son durumu hakkında konuştu
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Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Hande Yener, son durumu hakkında konuştu

09.03.2021 19:42 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:03

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Hande Yener, sağlık durumuyla ilgili konuştu. Zor günler geçirdiğini söyleyen Yener, "Bir süredir kulağımda çınlama vardı. En büyük zenginlik sağlıktır arkadaşlar, bu süreçte bunu çok iyi anladım" dedi.

Koronavirüs nedeniyle sahnelerden uzak kalan şarkıcı Hande Yener, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Gri renk büyük beden pantolonu ve ayakkabı tercihiyle dikkat çeken Yener, aracına binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SAĞLIĞIN KÖTÜ OLUŞU İNSANIN PSİKOLOJİSİNİ DE ETKİLİYOR"

Bir süredir sağlık durumu nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Bir süredir kulağımda çınlama vardı ama artık iyileştim sayılır. 2021'den sadece sağlık diyorum! En büyük zenginlik sağlıktır arkadaşlar, bu süreçte bunu çok iyi anladım. Sağlığın kötü oluşu insanın psikolojisini de etkiliyor. Şimdi daha iyiyim şükürler olsun" diye konuştu.

Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Hande Yener, son durumu hakkında konuştu
Haber Yorumları (6)
THE BARBARIAN: Ulan duyan da verem olmuş sanır...
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
DELİ HAMDİ: BAEBARİAN ne lan delirtmeyin adamı sığırcık
1 Yayından Kaldır
IHTIYAR: De get looo
1 Yayından Kaldır
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