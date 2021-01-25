Hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılan Neslihan Atagül sessizliğini bozdu

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen Neslihan Atagül, sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti. Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri Neslihan Atagül'den açıklama geldi.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Çektiği videoda moralli görülen Neslihan Atagül, "Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için, binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz. Beni yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun" ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ FENA SAYILMAM"

Açıklamasının devamında "Gördüğünüz gibi fena sayılmam. İyiyim" diyen Atagül, şöyle devam etti: "İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Hala da var. O yüzden biraz daha dinleneceğim. Ama iyiyim."