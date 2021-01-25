Hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılan Neslihan Atagül sessizliğini bozdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılan Neslihan Atagül sessizliğini bozdu

25.01.2021 10:00 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:43

Sefirin Kızı dizisinden apar topar ayrılan Neslihan Atagül, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "İyi olmaya gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı" dedi.

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söyleyen Neslihan Atagül, sosyal medyadan izleyicisine veda etmişti. Uzmanların hastalığı için ciddi uyarılarda bulunduğu ve ölüm riskinin olduğunu söyledikleri Neslihan Atagül'den açıklama geldi.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Çektiği videoda moralli görülen Neslihan Atagül, "Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için, binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz. Beni yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun" ifadelerini kullandı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ FENA SAYILMAM"

Açıklamasının devamında "Gördüğünüz gibi fena sayılmam. İyiyim" diyen Atagül, şöyle devam etti: "İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Hala da var. O yüzden biraz daha dinleneceğim. Ama iyiyim."

Hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılan Neslihan Atagül sessizliğini bozdu
Haber Yorumları (2)
SAKARYALI HATUN: Sağlık en büyük servet.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
SW: Sağlıklı yeni bir hafta diliyorum. :)
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Selçuk Özdağ Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Neslihan Atagül
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler İtfaiye Esenyurt Gaziantep Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hastalığı nedeniyle rol aldığı diziden ayrılan Neslihan Atagül sessizliğini bozdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 11:12:24. #1.14#
title