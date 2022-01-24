Hastalanan yaşlı kadını karla mücadele ekipleri hastaneye yetiştirdi - Haberler
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Hastalanan yaşlı kadını karla mücadele ekipleri hastaneye yetiştirdi

Hastalanan yaşlı kadını karla mücadele ekipleri hastaneye yetiştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Darende ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan yaşlı kadın için ekipler seferber olurken, evinden alınan 85 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Darende ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan yaşlı kadın için ekipler seferber olurken, evinden alınan 85 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Darende'nin Akpınar Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki solunum yetmezliği hastalığı bulunan Emine Güneş aniden fenalaştı. Aile yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirirken, kar nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorluk çeken sağlık ekipleri karayolları ekiplerinden yardım istedi. Karayolları ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonrası yaşlı kadına ulaşan sağlık ekipleri, Emine Güneş'i Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırarak burada tedavi altına aldı.

Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede yoğun kar yağışının sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Hastalanan yaşlı kadını karla mücadele ekipleri hastaneye yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emine Güneş, Malatya, kar, 3. Sayfa, Haber

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