Hastalanan buzağısını otomobilin bagajında veterinere götürdü
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Hastalanan buzağısını otomobilin bagajında veterinere götürdü

Hastalanan buzağısını otomobilin bagajında veterinere götürdü
Demirören Haber Ajansı / Murat AYDIN - Haberler | Güncel

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Zeki Akkurt, hastalanan yeni doğan buzağısını otomobilinin bagajında veterinere götürdü.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Zeki Akkurt, hastalanan yeni doğan buzağısını otomobilinin bagajında veterinere götürdü. İlk müdahalesi bagajda yapılan buzağı, tedaviyle sağlığına kavuştu.

Oltu'ya bağlı İriağaç Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Zeki Akkurt'un, 3 Mayıs'ta dünyaya gelen buzağısı rahatsızlandı. Akkurt, buzağıyı otomobilin bagajına koyarak ilçe merkezindeki veterinere götürdü. Bagajda buzağıya ilk müdahaleyi yapan veteriner hekim Mehmet Çalışkan, hayvanın ishale bağlı su kaybı yaşadığı için güçsüz duruma düştüğünü belirledi. Çalışkan, buzağıya iğne yapıp, serum taktı. Buzağının rahatsızlığının septisemi olduğunu belirten Çalışkan, hayvanın kan değerlerini düzelttiklerini söyledi.Daha önce de bir buzağısını ishalden kaybettiğini belirten Zeki Akkurt, "Aynı hastalığa yakalanan üç buzağıyı çok şükür kurtardık. Mahallede rahatsızlanan buzağımı da aracımla veterinere getirdim. Veteriner hekim sayesinde buzağıyı ölümden kurtardık" dedi.


Hastalanan buzağısını otomobilin bagajında veterinere götürdü
Hastalanan buzağısını otomobilin bagajında veterinere götürdü
Hastalanan buzağısını otomobilin bagajında veterinere götürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat AYDIN

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