Hasta ziyaretine gelen akrabalar arasında silahlı kavga

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen kavgada, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yatan aile büyüklerini ziyarete gelen akrabalar arasında tartışma yaşandı.

O ANLAR KAMERADA

Tartışma kısa sürede yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşlar elinde silah olan bir kişiyi tutarak ateş etmesini önledi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Olayla ilgi soruşturma sürerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa