Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü
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Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü

22.01.2021 10:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:27

Bursa'da kavga sonrası yaralanarak acil serviste tedaviye alınan Tamer Ü., doktor ve hemşirelere küfredip saldırmaya çalıştı. Özel güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle dışarı çıkarılan Tamer Ü.'nün yakınlarının da hastane bahçesinde görevlilere saldırması ile ortalık savaş alanına döndü.

Osmangazi ilçesinde bulunan Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaşanan olayda Millet Mahallesi'nde husumetli olduğu bir kişiyle kavga eden Tamer Ü., kafasından yaralandı. Tamer Ü., ihbar üzerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tamer Ü., acil serviste kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşirelere küfretmeye başladı. Doktorlar, buna rağmen Tamer Ü.'nün tedavisini yapmaya devam etti. Ancak Tamer Ü.'nün saldırgan tavırlarının artması üzerine güvenlik görevlileri devreye girdi.

GÜVENLİK GÖREVLİLİLERİNE SALDIRDILAR

Tamer Ü., tedavisinin ardından dışarı çıkartıldı. Bu sırada sesini duyan hastane bahçesindeki yakınları ise güvenlik görevlilerine saldırdı. Tekme ve yumruklarla görevlilere saldıran yaklaşık 10 kişiye polisler müdahale etti.

TUTUKLANDI

Polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle grup dağılırken,Tamer Ü. ile birlikte yakınları İ.S. ve A.S. gözaltına alındı. Çekirge Polis Merkezi'ne götürülen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tamer Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.S. ve A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Tamer Ü. ve yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar, hastane bahçesindeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, grubun özel güvenlik görevlilerine saldırdığı, bazı saldırganların dubalarla vurduğu ve polis ile güvenlik görevlilerinin saldırganlara müdahale ettiği anlar yer aldı.

Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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