Hasta yakınının sağlık personelini darp etmesi

14.10.2019 18:56

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, saldırıya uğrayan Sümeyra Akdemir ve Yaşar Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

Katırcı, Beykoz Nurullah Baldöktü Aile Sağlığı Merkezi'nde A.M.S. tarafından saldırıya uğrayan Yaşar Türkyılmaz ve sağlık çalışanı Sümeyra Akdemir'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Merkezde tıbbi sekreter Sümeyra Akdemir'i ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Kaymakam Ahmet Katırcı, "Bunun hiçbir açıklaması yok. İnsanlık dışı ve tamamıyla magandalıktır. Bu kelimeleri özellikle kullanıyorum. Magandalık. Bunu yapabilecek bir adamın insanım diye, erkeğim diye bu sağlık ocağına girmemesi lazım. Bu kadar basittir ama onun karşılığında 65 yaşına rağmen bu kızı korumak için kendini feda etmiş bir adam var. Haklı dahi olsa bir sağlıkçıya, bir kadına hiçbir kimse şiddet uygulayamaz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Kaymakam Katırcı ve beraberindekiler, olayın yaşandığı bankoyu inceledi ve Sümeyra Akdemir'den olayı tekrar dinledi.

Sağlık görevlisi Akdemir'e çiçek hediye eden Katırcı, daha sonra Yaşar Türkyılmaz'ı evinde ziyaret ederek, göstermiş olduğu tavır nedeniyle tebrik ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA