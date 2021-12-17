Hasta yakını rolüne girip 162 bin TL'lik kanser ilacı vurgunu yaptılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hasta yakını rolüne girip 162 bin TL'lik kanser ilacı vurgunu yaptılar

Hasta yakını rolüne girip 162 bin TL'lik kanser ilacı vurgunu yaptılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli ve çeşitli illerde hasta yakını olduğunu söyleyerek eczane çalışanlarını kandıran ve kanser ilaçlarını alarak kayıplara karışan 4 şüpheli yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli ve çeşitli illerde hasta yakını olduğunu söyleyerek eczane çalışanlarını kandıran ve kanser ilaçlarını alarak kayıplara karışan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, şahısların aldığı ilaçların piyasa değerinin 162 bin TL olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 'resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçundan' yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli başta olmak üzere Erzurum, Ağrı ve Tokat'ta faaliyet gösteren toplam 13 eczanede kanser hastası kişilerin reçete sahibinin yakını olduğu beyan edilerek kanser ilaçlarının teslim alındığı tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 15 Aralık Çarşamba günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Şahısların evlerine yapılan operasyonda M.B., M.K.A., A.T. ve S.N. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı, evde yapılan arama da ise 20 kutu ilaç ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan M.B, M.K.A, S.N tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.T. isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüpheliler tarafından alınan kanser ilaçlarının değerinin 162 bin TL olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Türkiye genelinde 8 ayrı eczanede aynı yöntemle ilaçların alınmaya çalışıldığı tespit edildi. - KOCAELİ

Hasta yakını rolüne girip 162 bin TL'lik kanser ilacı vurgunu yaptılar

Hasta yakını rolüne girip 162 bin TL'lik kanser ilacı vurgunu yaptılar

Otomobil içerinden 100 bin lirayı böyle çaldılar! O anlar kamerada

Otomobil içerinden 100 bin lirayı böyle çaldılar! O anlar kamerada

 Yılın personeli seçilen temizlik işçisinin ölümün altından gönül ilişkisi çıktı! Cinayet de işlemiş

Yılın personeli seçilen temizlik işçisinin ölümün altından gönül ilişkisi çıktı! Cinayet de işlemiş

 Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! İşçinin esrarengiz ölümü merak yarattı

Çöpte bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırmıştı! İşçinin esrarengiz ölümü merak yarattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title