Mersin'de ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Mersin'de ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

18.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:20
Mersin'de ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre U.Ç. (36) idaresindeki 33 ACS 009 plakalı ambulans, D-400 karayolu Musalla Kavşağı'nda H.P. (40) idaresindeki 33 NBA 70 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ambulansta refakatçi olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen başka bir ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'de ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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