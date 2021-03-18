Mersin'de ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre U.Ç. (36) idaresindeki 33 ACS 009 plakalı ambulans, D-400 karayolu Musalla Kavşağı'nda H.P. (40) idaresindeki 33 NBA 70 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ambulansta refakatçi olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen başka bir ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan