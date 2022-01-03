HASTA SEVKİNE GİDEN AMBULANS KAZA YAPTI, 1 SAĞLIKÇI YARALANDI

BURDUR (DHA) - BURDUR'da Askeriye Köyü'ne hasta sevki için giden sağlık ekibinin yer aldığı ambulansla hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, ambulans şoförü Arzu Telli (30) hafif yaralandı.

Burdur'dan Askeriye Köyü'ne hasta sevki için giden Arzu Telli yönetimindeki 15 ATT 703 plakalı ambulans, Sanayi Kavşağı'nda Murat Albayrak'ın kullandığı 32 NC 247 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü Arzu Telli sol kolundan yaralandı. Ambulansta görevli acil tıp teknisyenleri Bahriye Nur Gülpınar ve Merve Gül ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerine gelen meslektaşlarının müdahalesinin ardından Telli, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hafif ticari araç sürücüsü Murat Albayrak ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.